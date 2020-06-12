12 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı! İşte antrenmandan kareler...

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, çalışmalarını tamamladı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı. İşte antrenmandan kareler...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 14:35
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Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı! İşte antrenmandan kareler...

Fenerbahçe, bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 27. hafta maçı öncesinde sahada aktivasyon çalışması yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı! İşte antrenmandan kareler...

Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

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Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı! İşte antrenmandan kareler...

Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan oyuncular, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

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Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı! İşte antrenmandan kareler...

İşte antrenmandan kareler...

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Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı! İşte antrenmandan kareler...
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