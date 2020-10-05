05 Ekim 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Yıldız isim...

Süper Lig'e yapmış olduğu transferlerle damga vuran Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha geliyor. Sarı-lacivertlilerde Liverpool'da istediği şansı bulamayan yıldız isim anlaşmak için şartların zorlanacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 05.10.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 09:35
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Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Yıldız isim...

Kadrosunu sil baştan kuran Fenerbahçe, asıl bombasını transferin son gününe sakladı.

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Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Yıldız isim...

Yeni sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, son olarak Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi'nin transferi için anlaşma sağlandığını duyururken, Roma forması giyen Perotti'yi de sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirmişti.

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Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Yıldız isim...

Hücum hattına Samatta, Valencia,Thiam, Cisse, Sinan Gümüş gibi kaliteli birçok ismi katan sarı lacivertliler, Perotti ve Kemal Ademi ile de anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Yıldız isim...

FIRSAT TRANSFERİ
Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas için de resmi teklifte bulunan Kanarya'nın, transferin son günündeki yeni hedefi belli oldu.

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Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Yıldız isim...

XHERDAN SHAQIRI BOMBASI!
Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertlilerin Liverpool'da şans bulamayan İsviçreli yıldız için girişimde bulunduğu ve oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Xherdan Shaqiri'yi fırsat transferi olarak gördüğü öğrenildi.

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