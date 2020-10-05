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Fenerbahçe taraftarından yönetime Serdar Aziz için büyük tepki! "Akıl işi değil"

Transfer döneminin bitmesine saatler kala, gündeme bomba gibi bir haber düştü. Beşiktaş, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i gündeme aldığı ve deneyimli stoperin alacaklarına karşılık bonservisini alması halinde transfer edeceği öğrenildi. Bu haber sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar da yönetime bu sözlerle tepki gösterdi. İşte sosyal medyadaki Serdar Aziz tepkileri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 05.10.2020 11:13
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Fenerbahçe taraftarından yönetime Serdar Aziz için büyük tepki! Akıl işi değil

Transfer döneminin bitime saatler kala, Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Serdar Aziz'in ismi Beşiktaş ile anıldı.

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Fenerbahçe taraftarından yönetime Serdar Aziz için büyük tepki! Akıl işi değil

Sarı-lacivertlilerin Karagümrük maçı kadrosuna dahil etmediği Aziz'in siyah-beyazlı yöneticilerle görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe taraftarından yönetime Serdar Aziz için büyük tepki! Akıl işi değil

Çıkan iddiaların üzerine Fenerbahçe taraftarları, Serdar Aziz'in olası transferiyle ilgili yönetime tepkilerde bulundu.

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Fenerbahçe taraftarından yönetime Serdar Aziz için büyük tepki! Akıl işi değil

İŞTE SOSYAL MEDYADAN GELEN O TEPKİLER...

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Fenerbahçe taraftarından yönetime Serdar Aziz için büyük tepki! Akıl işi değil
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