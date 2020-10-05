Fenerbahçe taraftarından yönetime Serdar Aziz için büyük tepki! "Akıl işi değil"

Transfer döneminin bitmesine saatler kala, gündeme bomba gibi bir haber düştü. Beşiktaş, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i gündeme aldığı ve deneyimli stoperin alacaklarına karşılık bonservisini alması halinde transfer edeceği öğrenildi. Bu haber sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar da yönetime bu sözlerle tepki gösterdi. İşte sosyal medyadaki Serdar Aziz tepkileri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri