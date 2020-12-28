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Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Yaz transfer döneminde 18 yeni transfer yapan ve sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda hücum bölgesine yıldız bir isim almak isteyen sarı-lacivertli takımda, sportif direktör Emre Belözoğlu, Diego Costa ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 28.12.2020 01:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 06:12
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Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Yaz transfer döneminin en hareketli kulüpleri arasında ilk sırada bulunan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi de operasyona başladı.

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Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Teknik direktör Erol Bulut ile ihtiyaç duyulan mevkiiler üzerine sürekli toplantılar yapan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

İspanyol medyasına da yansıyan haberlerde sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Diego Costa ile temas halinde olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

DEVLER DE PEŞİNDE

Mundo Deportivo'da yer alan transfer haberinde Napoli, Tottenham ve Everton ile birlikte 32 yaşındaki futbolcuda ısrarcı davranın kulübün Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

İspanyol medyasına da yansıyan haberlerinden ardından Emre Belözoğlu'nun 2012-13 sezonunda Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa ile sürekli görüştüğü ifade edildi.

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