Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Yaz transfer döneminde 18 yeni transfer yapan ve sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda hücum bölgesine yıldız bir isim almak isteyen sarı-lacivertli takımda, sportif direktör Emre Belözoğlu, Diego Costa ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

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Giriş Tarihi: 28.12.2020 01:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 06:12 ABONE OL