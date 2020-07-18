18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde ve sahada karşı karşıya!

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun son derbisi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. 2019-2020 yılının son derbisi öncesi iki ezeli rakip transferde de karşı karşıya geldi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 13:01
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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde ve sahada karşı karşıya!

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer kazanı kaynamaya başlamış durumda. Ligin dev kulüpleri birçok isimle temaslarını sürdürürken, alt liglerde yakın mercek altında...

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde ve sahada karşı karşıya!

Bu sezon şampiyonluk iddiası bulunmayan kulüplerden Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürürken flaş bir isim gündeme gelmişti.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde ve sahada karşı karşıya!

Gelecek sezonlar için genç isimleri kadrosuna katmak amacıyla geniş çaplı çalışma yürüten Fenerbahçe, zorlu derbi öncesi Beşiktaş ile transferde karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde ve sahada karşı karşıya!

Sarı-lacivertliler, yeni sezon için alt ligleri taramaya devam ederken, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Bucaspor ile de Barış Sungur'un transferi için anlaşmaya varmıştı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde ve sahada karşı karşıya!

Bu isimlerin ardından transferde hız kesmeyen sarı-lacivertliler, bu kez Manisaspor'un genç yeteneği Bilal Budak'ı listenin başına koymuş ve bu isim için girişimlerine başlamıştı.

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