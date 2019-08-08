08 Ağustos 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den transfer müjdesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin resmi yayın organı olan Fenerbahçe Dergisi'nde başyazı yayımladı.

Giriş Tarihi: 08.08.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 11:41
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin resmi yayın organlarından olan Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos sayısında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi

Yeni sezona dair gelişmeleri ve planları paylaşmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Koç, "Geçtiğimiz ayı kulübümüz adına önemli gelişmeler ve detaylı çalışmalar sonucunda attığımız yeni sezon adımlarıyla tamamladık.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi

Fenerbahçemiz de 29-31 Temmuz tarihlerinde Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi büyük kulüplerin katıldığı Audi Cup turnuvasında yer aldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi

Bayern Münih maçında hem futbol hem skor olarak beklentimizin çok uzağında bir performans sergiledik. Ertesi akşam oynadığımız Real Madrid maçında ise yenilmemize rağmen arzuladığımız Fenerbahçe'ye bir adım daha yakındık.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi

Bu iki karşılaşma sayesinde eksik olduğunu bildiğimiz pozisyonlardaki ihtiyaçlarımızı daha net görmüş olduk. Sonuçlardan bağımsız olarak Audi Cup turnuvasında yer almamızın her anlamda çok faydalı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

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