29 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! Muriç'in yerine dünya yıldızı

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yılın transferlerini bitirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ve İtalyan ekiplerinin ısrarcı olduğu Kosovalı yıldızı 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı planlıyor. Vedat Muriç'in yokluğunu dünya yıldızı golcüyle kapatmak isteyen yönetim birçok bölgeye de takviye yapmayı hedefliyor. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 29.05.2020 01:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 06:40
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Fenerbahçe'den transfer harekatı! Muriç'in yerine dünya yıldızı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada boş durmayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! Muriç'in yerine dünya yıldızı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme birçok ismi almış, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sıklaştırmıştı.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! Muriç'in yerine dünya yıldızı

Son 6 sezonda herhangi bir kupa ile tanışamayan sarı-lacivertliler bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! Muriç'in yerine dünya yıldızı

Gelecek sezon güçlü ve alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de operasyon başladı. Ara transfer döneminden bu yana özellikle İngiliz ve İtalyan ekiplerinin radarında olan Vedat Muriç'i satma kararı alan sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! Muriç'in yerine dünya yıldızı

Kosovalı oyuncusunu 20 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı hedefleyen yönetim, buradan gelecek parayla birçok bölgeye takviye yapacak, Roma'nın yıldızı Edin Dzeko'yu da kadrosuna katmaya çalışacak.

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