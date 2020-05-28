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Cristian Baroni'den Trabzonspor sözleri! "Yapmak istediğim..."

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Cristian Baroni, flaş açıklamalarda bulundu. Alex de Souza, Aykut Kocaman ve Trabzonspor gibi birçok konuda açıklamalarda bulunan Brezilyalı isim, bordo-mavili ekip ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte Baroni'nin yaptığı açıklamadan öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 23:45
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Cristian Baroni'den Trabzonspor sözleri! Yapmak istediğim...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alex, Aykut Kocaman ve Trabzonspor sorularına yanıt veren Brezilyalı isim, UEFA yarı finalinde kaçırdığı penaltı hakkında konuştu.

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Cristian Baroni'den Trabzonspor sözleri! Yapmak istediğim...

Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, sarı lacivertli günlerine dair yaşadıklarını RadyoGol'e anlattı.

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Cristian Baroni'den Trabzonspor sözleri! Yapmak istediğim...

"HERKES ALEX İLE OYNAMAK İSTER"

Herkes Alex De Souza ile beraber oynamak ister, zora girildiğinde onun çözüm üreteceğini düşünüyorduk. Onunla oynamak iyiydi.

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Cristian Baroni'den Trabzonspor sözleri! Yapmak istediğim...

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİ KARŞILANDIM"

Kendi pozisyonum dışında oynadığım oldu ama herkesi memnun etmek de mümkün değil. Zaten ben hiçbir zaman Alex ile kıyaslanmam, onunla tamamen farklı yapılarda oyuncularız.

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Cristian Baroni'den Trabzonspor sözleri! Yapmak istediğim...

O dönemde 3-4 kulüple görüşüyordum arkadaşım Fabio Luciano'ya sordum 'Gözünü kapatıp gidebilirsin' dedi ve sonrasında taraftarın karşılaması, ilgisi alakası Fenerbahçe'de beklediğimden daha iyi karşılandım!

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