26 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 bomba birden...

Sezona iddialı bir giriş yapan ancak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de gözler tamamen yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler, gelecek sene sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı transfer operasyonunda 3 ismin peşine düştü. Fenerbahçe biri Barcelona'dan olmak üzere 3 transferi bitirmek için düğmeye bastı.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 01:55 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 06:38
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Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 bomba birden...

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 bomba birden...

Sarı-lacivertliler biri Barcelona'dan olmak üzere 3 isim için harekete geçti.

İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonundan detaylar...

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 bomba birden...

İLK HEDEF JESUS!
Kanarya, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'la ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen 29 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapılacağı bildirildi.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 bomba birden...

Savunmada bu sezon büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte yönetimin, Jesus'u renklerine katarak sorunu çözmeyi planladığı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'den transfer harekatı! 3 bomba birden...

Transfer görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu'nun da tecrübeli oyuncuyu beğendiği ve çok istediği dile getirildi.

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