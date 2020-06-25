25 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe taraftarı isyan etti "Fenerbahçe'nin Galatasaraylı olduğunu düşünmeye başladım"

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ismi gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın renklerine bağlamak istediği öne sürülen 26 yaşındaki futbolcu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Fenerbahçe taraftarı söz konusu transfer hamlesine büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 20:10
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Fenerbahçe taraftarı isyan etti Fenerbahçe'nin Galatasaraylı olduğunu düşünmeye başladım

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş hamlesi gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe taraftarı isyan etti Fenerbahçe'nin Galatasaraylı olduğunu düşünmeye başladım

Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddiası büyük yankı uyandırdı.

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Fenerbahçe taraftarı isyan etti Fenerbahçe'nin Galatasaraylı olduğunu düşünmeye başladım

Fenerbahçe taraftarı olası Sinan Gümüş transferine sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o yorumlar...

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Fenerbahçe taraftarı isyan etti Fenerbahçe'nin Galatasaraylı olduğunu düşünmeye başladım
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Fenerbahçe taraftarı isyan etti Fenerbahçe'nin Galatasaraylı olduğunu düşünmeye başladım
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