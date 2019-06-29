29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den transfer bombası! Kruse'nin ardından iki dünya yıldızı daha...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Yeni sezonda iddialı kadro kurmak isteyen sarı lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Resmi olarak iki ismin açıklayan sarı lacivertli ekip iki dünya yıldızını da kadrosuna katıyor. Anlaşma an meselesi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 16:30
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Fenerbahçe'den transfer bombası! Kruse'nin ardından iki dünya yıldızı daha...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferde atağa geçti.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Kruse'nin ardından iki dünya yıldızı daha...

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için seferber olan sarı-lacivertli kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Kruse'nin ardından iki dünya yıldızı daha...

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Comolli, çalışmalarını birçok ülkede sürdürmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Kruse'nin ardından iki dünya yıldızı daha...

Transferde iki futbolcuyu renklerine bağlayan sarı lacivertlilerin yeni transfer bombası ligde büyük ses getirecek.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Kruse'nin ardından iki dünya yıldızı daha...

Fenerbahçe ilk olarak VfL Wolfsburg II'de forma giyen Ümit Milli futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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