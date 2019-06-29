Fenerbahçe'den transfer bombası! Kruse'nin ardından iki dünya yıldızı daha...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Yeni sezonda iddialı kadro kurmak isteyen sarı lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Resmi olarak iki ismin açıklayan sarı lacivertli ekip iki dünya yıldızını da kadrosuna katıyor. Anlaşma an meselesi. İşte detaylar...