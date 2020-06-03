03 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak. Tecrübeli ismin yeni adresi de duyuruldu. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 19:32
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Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular! İşte yeni adresi...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.

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Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular! İşte yeni adresi...

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsorluk gelirleri gibi önemli maddi kaynakların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular! İşte yeni adresi...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi.

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Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular! İşte yeni adresi...

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi.

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Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular! İşte yeni adresi...

Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

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