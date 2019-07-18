18 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesleri yaşanıyor. Yaz transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler şimdiye kadar 7 isimle kadrosunu güçlendirdi. Santrfor bölgesine Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçeli kurmaylar, Kosovalı golcüyü yedekleyecek dünya klası bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. Buna göre kolları sıvayan sarı-lacivertliler aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 18.07.2019 19:27
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