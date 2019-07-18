18 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesleri yaşanıyor. Yaz transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler şimdiye kadar 7 isimle kadrosunu güçlendirdi. Santrfor bölgesine Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçeli kurmaylar, Kosovalı golcüyü yedekleyecek dünya klası bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. Buna göre kolları sıvayan sarı-lacivertliler aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 19:27
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Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok...

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Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de hedefi mutlak şampiyonluk olan Fenerbahçe, hedefine uygun olarak üst düzey isimlerle kadrosunu oluşturabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!

Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç gibi isimlerle hücum hattına zenginlik kattı.

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Fenerbahçe'den Falcao misillemesi!

Fenerbahçe'nin bu transferlerden sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyordu.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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