06 Şubat 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kayserispor maçı 11'ini belirledi!

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, Kayserispor engelini de aşıp seri yakalamak istiyor. Ersun Yanal bu zorlu maç öncesi 11'ini belirledi...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 19:34
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Fenerbahçede Ersun Yanal Kayserispor maçı 11ini belirledi!

Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısı itibariyle yüzler gülüyor.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Kayserispor maçı 11ini belirledi!

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan sarı-lacivertliler üst sıralara tırmanmaya başladı.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Kayserispor maçı 11ini belirledi!

Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Kanarya, aldığı puanlarla 12. sıraya yükseldi.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Kayserispor maçı 11ini belirledi!

Bursaspor maçında son dakikalarda yediği golle sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ligde yenilgi yüzü görmedi.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Kayserispor maçı 11ini belirledi!

Deneyimli teknik adamın ara transferde takıma katılan isimlerle birlikte eli bir hayli güçlendi.

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