02 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Tuncay Şanlı derken...

Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden ve bir diğer eski futbolcusu Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak göreve getireceği iddia edilen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi teknik ekibe dahil etmeye hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 18:43
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Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Tuncay Şanlı derken...

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan lig maçları için hazırlıklarını Riva'da sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Tuncay Şanlı derken...

Lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan ve Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek'i 5 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik ekibe de takviye yaptı.

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Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Tuncay Şanlı derken...

Kanarya, 2003-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil etti.

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Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Tuncay Şanlı derken...

Sarı-lacivertli takımdaki yeni görevine başlayan Brezilyalı antrenörün ardından Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı'nın da yardımcı antrenör olarak kulüpte görev alacağı öne sürülmüştü.

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Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Tuncay Şanlı derken...

Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı'nın teknik ekibe katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, sarı-lacivertli kulüple ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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