Fenerbahçe'den teknik ekibe sürpriz takviye! Tuncay Şanlı derken...

Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden ve bir diğer eski futbolcusu Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak göreve getireceği iddia edilen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi teknik ekibe dahil etmeye hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 18:43 ABONE OL