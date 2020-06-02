Fenerbahçe'den çifte imza! Anlaşma sağlandı

2020-21 sezonu için çalışmalara şimdiden başlayan ve ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan sarı-lacivertlilerin iki isimle anlaşma sağladığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...