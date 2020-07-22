22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Rizespor maçında forvette kim oynayacak? Vedat Muriqi'nin yerine...

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Vedat Muriqi, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, sarı-lacivertlilerde forvette kim olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:38
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Fenerbahçe'de Rizespor maçında forvette kim oynayacak? Vedat Muriqi'nin yerine...

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında görülen kartlar nedeniyle dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe hafta sonu evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına genç isimlerle çıkmak zorunda kalacak.

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Fenerbahçe'de Rizespor maçında forvette kim oynayacak? Vedat Muriqi'nin yerine...

Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına kırmızı kart cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay'dan yoksun olarak çıkacak.

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Fenerbahçe'de Rizespor maçında forvette kim oynayacak? Vedat Muriqi'nin yerine...

FORVETTE TEK İSİM ALLAHYAR
Muriqi'nin 1 numaralı alternatifi Mevlüt Erdinç'in ameliyat olması nedeniyle santrfor mevkiinde İranlı Allahyar Seyyadmeneş'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'de Rizespor maçında forvette kim oynayacak? Vedat Muriqi'nin yerine...

Hürriyet'in haberine göre Allahyar'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Orta sahada Ömer Faruk ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev alacağı düşünülüyor.

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Fenerbahçe'de Rizespor maçında forvette kim oynayacak? Vedat Muriqi'nin yerine...

Formsuzluğu nedeniyle tepki çeken Nabil Dirar'ın yerine Murat Sağlam'ın forma giyme ihtimali oldukça güçlü. Maçın gidişatına göre Muhammet Gümüşkaya, Cenk Alptekin, Gürkan Başkan da süre bulabilir.

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