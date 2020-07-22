Fenerbahçe'de Rizespor maçında forvette kim oynayacak? Vedat Muriqi'nin yerine...

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Vedat Muriqi, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, sarı-lacivertlilerde forvette kim olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:38 ABONE OL