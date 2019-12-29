29 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Eljif Elmas Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmaları hızlanırken, gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye gönderilen Eljif Elmas'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilirken, Makedon yıldızın menajeri, oyuncusunun siyah-beyazlı kulübe transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 11:19
  • 1
  • 17
Eljif Elmas Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Ara transfer dönemine sayılı günler kala son dakika gelişmeleri artmaya başladı. Bu kapsamda Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Makedon yıldız Eljif Elmas ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı... Ayrıntılar şöyle:

  • 2
  • 17
Eljif Elmas Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

2015-16 sezonunda Makedonya'nın Rabotnicki takımından Fenerbahçe'ye sadece 180 bin euro bedelle transfer olmuştu Eljif Elmas...

  • 3
  • 17
Eljif Elmas Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Henüz 17 yaşındayken sırtına geçirdiği Fenerbahçe formasıyla her geçen gün daha da yükselen performansı, sarı-lacivertlilerde eski teknik direktör Philip Cocu'nun dikkatini çekmiş ve ilk 11'in değişilmez ismi olmuştu.

  • 4
  • 17
Eljif Elmas Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

İnişli çıkışlı performansından dolayı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ara sıra eleştirilse de, Avrupa'nın dikkatini çekti ve İtalya'nın köklü ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu.

  • 5
  • 17
Eljif Elmas Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Napoli'nin eski teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından özel olarak istenilen ve kadroya dahil edilen Eljif ile ilgili babası ve menajeri Djevant Elmas, önemli açıklamalarda bulundu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör