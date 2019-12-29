29 Aralık 2019, Pazar
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Eljif Elmas Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı
Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmaları hızlanırken, gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye gönderilen Eljif Elmas'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilirken, Makedon yıldızın menajeri, oyuncusunun siyah-beyazlı kulübe transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.12.2019 11:19
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