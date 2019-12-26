26 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Muriç'in yanına Kamerunlu yıldız! Comolli harekete geçti

Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik skorla zirve yarışına tekrardan ortak olan Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi. Muriç'in performansından memnun olan ancak Kosovalı golcüye bir partner arayan sarı-lacivertli ekip, Kamerunlu golcüye gözünü dikti.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 02:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:40
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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına Kamerunlu yıldız! Comolli harekete geçti

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle büyük moral depoladı.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına Kamerunlu yıldız! Comolli harekete geçti

Lider Sivas'ın puan kaybettiği haftada zirve yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip puan farkını 6'ya düşürdü.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına Kamerunlu yıldız! Comolli harekete geçti

İkinci yarıda 6 puanlık farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Sarı Kanaryalar'da gözler devre arasına çevrildi.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına Kamerunlu yıldız! Comolli harekete geçti

İleri hatta tüm yükün Vedat Muriç'in sırtına binmiş olması yönetimi harekete geçirdi.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına Kamerunlu yıldız! Comolli harekete geçti

Muriç'in yükünü hafifletmek isteyen yönetim, forvet arayışlarını hızlandırırken, Fenerbahçe'nin Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği iddia edildi.

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