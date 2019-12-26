Fenerbahçe'de Muriç'in yanına Kamerunlu yıldız! Comolli harekete geçti

Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik skorla zirve yarışına tekrardan ortak olan Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi. Muriç'in performansından memnun olan ancak Kosovalı golcüye bir partner arayan sarı-lacivertli ekip, Kamerunlu golcüye gözünü dikti.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 02:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





