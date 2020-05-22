Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

İnanıyorum ve diliyorum ki; yabancı diliyle, teknik ve taktik bilgisiyle, futbol görüşüyle Avrupa'da takım çalıştıran antrenörlerimiz olacaktır. Ancak bunun için biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç antrenörlerin gelişimlerini sadece teknik, taktik ve fiziksel gelişimle sınırlandırmak yerine; vizyonlarını ve misyonlarını mesleklerinin başındayken belirlemelerini ve bu hedefleri doğrultusunda kendi kişisel gelişimlerine de odaklanmalarını öneririm.