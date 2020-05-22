22 Mayıs 2020, Cuma

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Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Sezonun ikinci yarısında üst üste alınan kötü sonuçların ardından istifa eden ve uzun bir süre sessiz kalan Ersun Yanal, sessizliğini bozdu. Türkiye'deki futbol gündemine dair açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam sarı-lacivertli kulüple ilgili de konuşurken, Fenerbahçeli taraftarlar da eski teknik direktörleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları ve taraftarların paylaşımları...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:56
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Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, FourFourTwo'ya konuştu. Deneyimli teknik adam liglerin geleceği ve sarı lacivertliler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın açıklamaları:

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Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

"BATI KÜLTÜRÜNE GÖRE DOĞU VATANDAŞIYIZ"

Bu sorunun yanıtlarını aslında diğer soruların içinde verdiğimi düşünüyorum. Endüstriyel futbola geçişimizde spora bakışımızdan tutun da, sonuç ve skor odaklı olmamıza kadar pek çok eksiğimiz mevcut.

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Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Kaldı ki, Avrupa'da bir teknik direktör olarak talep görmeyi beklemek, mevcut koşullarda fazla iyimserlik gibi geliyor bana, zira biz Batı kültürüne göre fazlasıyla Doğu vatandaşıyız.

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Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

İnanıyorum ve diliyorum ki; yabancı diliyle, teknik ve taktik bilgisiyle, futbol görüşüyle Avrupa'da takım çalıştıran antrenörlerimiz olacaktır. Ancak bunun için biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç antrenörlerin gelişimlerini sadece teknik, taktik ve fiziksel gelişimle sınırlandırmak yerine; vizyonlarını ve misyonlarını mesleklerinin başındayken belirlemelerini ve bu hedefleri doğrultusunda kendi kişisel gelişimlerine de odaklanmalarını öneririm.

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Ersun Yanal'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Futbolun genel gelişimi içerisinde kulüplerimizin doğru konumlanmadığı; hatta sadece kulüplerimizin değil yöneticilerimizin ve sporcularımızın da doğru konumlanmadığı yolundaki düşüncelerimi yukarıda ayrıntısıyla belirtmeye çalıştım. Bizler batıya giden tren içerisinde doğuya yürüyen insanlarız. Soyut transfer rakamlarıyla, abartılı ilgi oranlarıyla, sansasyonel parametrelerle Avrupa futbolu ile ortak paydada buluştuğumuzu sanıp, onlarla aynı düzlemde olduğumuzu
düşünüyoruz.

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