30 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes İrfan Can Kahveci'yi beklerken...

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer atağı geldi. Başakşehir forması giyen ve Galatasaray'ın da ilgilendiği İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, milli futbolcunun yanı sıra bir transferi daha bitirmek için harekete geçti. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 30.01.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 11:44
ABONE OL
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes İrfan Can Kahveci'yi beklerken...

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla zirve yarışında iddialı konuma gelen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes İrfan Can Kahveci'yi beklerken...

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes İrfan Can Kahveci'yi beklerken...

Mesut Özil transferiyle Avrupa'da yankı uyandıran Kanarya, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel transferleriyle stoper ve kanat bölgelerini de güçlendirdi.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes İrfan Can Kahveci'yi beklerken...

Ocak ayında 3 isimle sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler İrfan Can Kahveci transferine çevrildi.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes İrfan Can Kahveci'yi beklerken...

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcunun transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör