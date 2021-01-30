Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes İrfan Can Kahveci'yi beklerken...

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer atağı geldi. Başakşehir forması giyen ve Galatasaray'ın da ilgilendiği İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, milli futbolcunun yanı sıra bir transferi daha bitirmek için harekete geçti. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 11:44 ABONE OL