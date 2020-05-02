02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yıldız ismi Alex getirecek

Gelecek sezon şampiyonluğu oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşün ardından zirve yarışından uzaklaşan ve dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınını fırsat bilerek yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 2020-21 sezonunu zirvede tamamlayarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen ve birçok bölgeye takviye yapmayı amaçlayan Kanarya'da yönetimin listesindeki yıldız oyuncunun transferini efsane kaptan Alex de Souza bitirecek. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 11:11
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yıldız ismi Alex getirecek

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada evden yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren ve pazartesi günü gruplar halinde sahaya inerek haziran ayında başlaması beklenen ligler için idmanlara başlayacak Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yıldız ismi Alex getirecek

Ersun Yanal'ın istifasının ardından önceliği yeni teknik direktör arayışlarına veren sarı-lacivertliler, Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevine ise sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu'nu getirecek.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yıldız ismi Alex getirecek

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve birçok isimle temas halinde bulunan sarı-lacivertlilerde son günlerde öne çıkan isimse Nenad Bjelica...

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yıldız ismi Alex getirecek

Yönetimin, Hırvat teknik adam ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenilirken, Bjelica da Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yıldız ismi Alex getirecek

Ülke basınına konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı "Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğümü doğrulayabilirim. Bu ilk resmi görüşmemiz oldu ve şu anda her şey bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

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