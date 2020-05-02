02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Yıldız ismi Alex getirecek
Gelecek sezon şampiyonluğu oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşün ardından zirve yarışından uzaklaşan ve dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınını fırsat bilerek yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 2020-21 sezonunu zirvede tamamlayarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen ve birçok bölgeye takviye yapmayı amaçlayan Kanarya'da yönetimin listesindeki yıldız oyuncunun transferini efsane kaptan Alex de Souza bitirecek. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
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