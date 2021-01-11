Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Menajeri haber yolladı

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna 18 takviye yapmıştı. 5 Ocak'ta 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla beraber çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ve kulübü Arsenal ile her konuda anlaşma sağladı. Ayrıca kanat bölgesi için de Süper Lig ekibiyle görüşen Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi. Yıldız oyuncunun menajeri, yönetime haber yolladı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 11:15 ABONE OL