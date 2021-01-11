11 Ocak 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Menajeri haber yolladı

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna 18 takviye yapmıştı. 5 Ocak'ta 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla beraber çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ve kulübü Arsenal ile her konuda anlaşma sağladı. Ayrıca kanat bölgesi için de Süper Lig ekibiyle görüşen Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi. Yıldız oyuncunun menajeri, yönetime haber yolladı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 11:15
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Menajeri haber yolladı

Son 2 sezondur Süper Lig'i 6. ve 7. sırada bitiren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde tam 18 ismi kadrosuna katarak adından söz ettirmişti.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Menajeri haber yolladı

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Menajeri haber yolladı

Fenerbahçe, 5 Ocak'ta 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Menajeri haber yolladı

Bu kapsamda Kanarya, ilk olarak Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Menajeri haber yolladı

Sarı-lacivertli takım, Türk asıllı Alman yıldız ve kulübü Arsenal ile her konuda anlaşma sağladı.

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