24 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İsmail Yüksek'in ardından...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirerek transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yerli, genç ve gelecek vadeden oyuncuları takıma kazandırmayı sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, 3. Lig'de forma giyen bir isim için daha devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 10:55
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İsmail Yüksek'in ardından...

Fenerbahçe Süper Lig'in kalan 8 haftası için çalışmalarını sürdürürken yönetim de yeni sezonun planlaması şimdiden yapılmaya başladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İsmail Yüksek'in ardından...

Yeni sezon için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İsmail Yüksek'in ardından...

Hem ekonomik sıkıntılarla hem de corona virüsü salgının getirdiği sorunlarla uğraşan Fenerbahçe transferde maliyeti düşük isimlere yöneldi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İsmail Yüksek'in ardından...

YERLİ OYUNCULARA YÖNELDİLER

Başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada transferde yerli futbolculara yöneldiklerinin sinyalini vermişti.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İsmail Yüksek'in ardından...

3'ÜNCÜ LİGDEN BİR TRANSFER DAHA

Bunun ardından Fenerbahçe, TFF Üçüncü Lig ekibi Gölcük'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile anlaşmaya varmıştı. Yeni transfer yine TFF Üçüncü Lig'den olacak...

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