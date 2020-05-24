Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İsmail Yüksek'in ardından...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirerek transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yerli, genç ve gelecek vadeden oyuncuları takıma kazandırmayı sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, 3. Lig'de forma giyen bir isim için daha devreye girdi. İşte detaylar...