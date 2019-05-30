30 Mayıs 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Süper Lig'de kötü bir sezonu gerisinde bırakan ve yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertli kurmaylara tecrübeli teknik adamdan sürpriz bir transfer isteği geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 10:03
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı...

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler takımı baştan sona yenileyecek.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'de Valbuena, Roman Neustadter, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın ayrılığı kesinleşti.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Kanarya, bu futbolcuların yerine ismi tartışılmayacak yıldızlara yönelmişti.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Ancak Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz bir transfer isteği geldi.

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