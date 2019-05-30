30 Mayıs 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
Süper Lig'de kötü bir sezonu gerisinde bırakan ve yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertli kurmaylara tecrübeli teknik adamdan sürpriz bir transfer isteği geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.05.2019 10:03
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