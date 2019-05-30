30 Mayıs 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi
Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Kadrodaki birçok isimle yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, transferde 3 futbolcunun peşine düştü. Geçtiğimiz sezonda hücüm hattında yetersiz kalan Kanarya, 2'si santrfor olmak üzere 3 futbolcuyu takıma katmak için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 07:37
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