11 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başladı
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen sportif direktör Damien Comolli, bu yıl Ersun Yanal ve teknik ekibin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu arayışlarını hummalı bir şekilde sürdüren Fransız futbol adamı, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda sürpriz bir ismin transferi için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 11.07.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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