11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen sportif direktör Damien Comolli, bu yıl Ersun Yanal ve teknik ekibin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu arayışlarını hummalı bir şekilde sürdüren Fransız futbol adamı, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda sürpriz bir ismin transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başladı

Sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başladı

Oyuncu arayışlarını titizlikle sürdüren sarı-lacivertliler, FFP'ye rağmen transfer döneminin en hızlı takımları arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya; Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Yasir Subaşı'yı transfer etti.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başladı

Takviye çalışmalarında hız kesmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov ve Garry Rodrigues'in transferlerini de sonlandırmak istiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başladı

İki yıldızı açıklaması an meselesi olan sarı-lacivertlilerde gözler yeniden forvet transferine çevrildi.

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