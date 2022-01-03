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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın eski aşkı alevlendi! Taraftarı heyecanlandıracak isim...

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Ligde zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, şampiyonlukta yeniden iddialı olmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Kanarya, eski gözdesi yıldız futbolcu için temaslara başladı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:10
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın eski aşkı alevlendi! Taraftarı heyecanlandıracak isim...

Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine kalan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya, zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek için yıldız bir isimle temaslara başladı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın eski aşkı alevlendi! Taraftarı heyecanlandıracak isim...

Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran, Avrupa'da ve ligde istenilen sonuçları alamayan sarı lacivertliler, ocak ayında eksik bölgelere takvilerini yapmak istiyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın eski aşkı alevlendi! Taraftarı heyecanlandıracak isim...

Henüz yeni bir teknik direktör ile anlaşma sağlamayan Fenerbahçe, bu yönde de görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda takıma yapılacak takviyeler için de listesini belirledi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın eski aşkı alevlendi! Taraftarı heyecanlandıracak isim...

Başkan Ali Koç ve yönetimi, transferde temaslarını sürdürürken, Kanarya, eski aşkı için yeniden devreye girdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın eski aşkı alevlendi! Taraftarı heyecanlandıracak isim...

F.BAHÇE'DE HEDEF XHERDAN SHAQIRI

Fenerbahçe, eski gözdesi Xherdan Shaqiri için yeniden transfer çalışmalarına başladı. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak, taraftarını da heyecanlandırmak isteyen sarı lacivertliler, transferde resmi adımlara başladı.

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