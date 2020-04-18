18 Nisan 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 20'lik yıldız bedelsiz gelecek

Corona virüsü pandemisi nedeniyle sezona verilen arada 2020/2021 sezonu için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa uzanacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminde takımı sil baştan oluşturması beklenen sarı-lacivertlilerin oyuncu arayışları sürerken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Newcastle United formasını terleten 20 yaşındaki yıldızın transferi için harekete geçtiğini öne sürdü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 11:40
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 20'lik yıldız bedelsiz gelecek

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 20'lik yıldız bedelsiz gelecek

İlk olarak teknik direktör ve sportif direktör sorununa çözüm üreytmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut öne çıkan isim olurken, sezon sonunda emekli olması beklenen Emre Belözoğlu'nun da Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini üstleneceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 20'lik yıldız bedelsiz gelecek

Bir yandan da yaz transfer döneminde takıma dahil edilecek oyuncular üzerinde çalışan Kanarya, takımı gençleştirmek için girişimlerine başladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 20'lik yıldız bedelsiz gelecek

Daha önce Eljif Elmas'ı 180 bin Euro'ya alıp iki sene sonra 16 milyon Euro'ya satan sarı-lacivertliler, yine böyle bir hamle yapmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 20'lik yıldız bedelsiz gelecek

Avrupa'daki genç, gelecek vaat eden ve aynı zamanda bonservisi olmayan oyuncu arayan Kanarya, istediği isimlerden birini İngiltere'de buldu.

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