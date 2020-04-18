18 Nisan 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 20'lik yıldız bedelsiz gelecek
Corona virüsü pandemisi nedeniyle sezona verilen arada 2020/2021 sezonu için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa uzanacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminde takımı sil baştan oluşturması beklenen sarı-lacivertlilerin oyuncu arayışları sürerken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Newcastle United formasını terleten 20 yaşındaki yıldızın transferi için harekete geçtiğini öne sürdü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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