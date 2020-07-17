Fenerbahçe'den Roma çıkarması! Sportif direktörle görüşüldü

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda şampiyon olacak kadroyu kurmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdürürken Roma'ya çıkarma yaptı ve sportif direktörle de görüştü. İşte Kanarya'nın hedefindeki yıldız isimler...