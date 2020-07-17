17 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Roma çıkarması! Sportif direktörle görüşüldü

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda şampiyon olacak kadroyu kurmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdürürken Roma'ya çıkarma yaptı ve sportif direktörle de görüştü. İşte Kanarya'nın hedefindeki yıldız isimler...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 10:41
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Fenerbahçe'den Roma çıkarması! Sportif direktörle görüşüldü

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer üssü Roma...

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Fenerbahçe'den Roma çıkarması! Sportif direktörle görüşüldü

Takvim'de yer alan habere göre İtalyan ekibinde forma giyen Mert Çetin, Juan Jesus ve Diego Perotti'nin transferleri için girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilerin son hedefi ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den Roma çıkarması! Sportif direktörle görüşüldü

İtalyan basını, Fenerbahçe'de futbolun başına getirilen yönetici Selahattin Baki'nin Roma Sportif Direktörü Petrachi ile görüştüğünü ve Arjantinli futbolcuyu istediğini yazdı.

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Fenerbahçe'den Roma çıkarması! Sportif direktörle görüşüldü

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Kruse'nin yerine Pastore'nin düşünüldüğü ve Roma'ya iki yıllık kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den Roma çıkarması! Sportif direktörle görüşüldü

İtalyan kulübünün ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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