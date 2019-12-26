Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Ricardo Rodriguez beklenirken...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız geçerek devre arasına rahat girmek istiyor. Ara transfer dönemine az bir süre kala temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler, ilk hedefi olan sol bek bölgesine yoğunlaşmış durumda. Roma'nın yıldızı Kolarov'dan beklediği dönüşü alamayan ve Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ile anlaştığı iddia edilen Fenerbahçeli kurmaylar, aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





