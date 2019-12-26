26 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Ricardo Rodriguez beklenirken...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız geçerek devre arasına rahat girmek istiyor. Ara transfer dönemine az bir süre kala temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler, ilk hedefi olan sol bek bölgesine yoğunlaşmış durumda. Roma'nın yıldızı Kolarov'dan beklediği dönüşü alamayan ve Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ile anlaştığı iddia edilen Fenerbahçeli kurmaylar, aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:35
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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Ricardo Rodriguez beklenirken...


Fenerbahçe sol bek transferini ocak ayında bitirmek için seferberlik ilan etti.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Ricardo Rodriguez beklenirken...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Ricardo Rodriguez beklenirken...

Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Ricardo Rodriguez beklenirken...

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk hedefi nokta atışı bir sol bek transferi yapmak olacak.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Ricardo Rodriguez beklenirken...

Uzun süredir sol bek mevkisinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlere imza attıramamıştı.

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