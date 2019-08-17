Fenerbahçe'de ayrılığın fotoğrafı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor... 2019-20 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerde bir isimle daha yollar ayrıldı. Büyük umutlarla kadroya katılan futbolcunun ayrılık fotoğrafı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





