17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de ayrılığın fotoğrafı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor... 2019-20 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerde bir isimle daha yollar ayrıldı. Büyük umutlarla kadroya katılan futbolcunun ayrılık fotoğrafı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 12:28
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Fenerbahçe'de ayrılığın fotoğrafı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Fenerbahçe'de ayrılığın fotoğrafı ortaya çıktı!

Yapılan transferlerin takıma adaptasyon sorunu hemen aşılırken kadroda düşünülmeyen isimler de bir bir gönderiliyordu.

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Fenerbahçe'de ayrılığın fotoğrafı ortaya çıktı!

Ayrılıklar son erdi derken teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bir ismin daha kalemi kırıldı.

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Fenerbahçe'de ayrılığın fotoğrafı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon başı sportif direktör Comolli tarafından kadroya kazandırılmıştı.

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Fenerbahçe'de ayrılığın fotoğrafı ortaya çıktı!

O ismin yeni takımı belli oldu.

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