Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak takas! İşte yapılan teklif

Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan ve yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte çoğu bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, Galatasaray'ın da gündemine gelen başarılı futbolcuyu takas yoluyla renklerine bağlamayı planlıyor. İşte hedefteki isim ve sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu... Son dakika Fenerbahçe haberleri.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 10:53 ABONE OL