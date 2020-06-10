10 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe sil baştan! Kayserispor maçında sistem değişiyor

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da resmen başlıyor. 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek ligde bu hafta Fenerbahçe, Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Kayserispor karşısında sistem değişikliğine giderek adeta sil baştan başlayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 10:31
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Fenerbahçe sil baştan! Kayserispor maçında sistem değişiyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe, ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe sil baştan! Kayserispor maçında sistem değişiyor

Sarı-lacivertliler, hem cuma günkü bu maç hem de sezonun geri kalanı için kadroda ve taktik anlayışta bir takım değişikler planlanıyor. Bunların başında da savunma hattı geliyor.

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Fenerbahçe sil baştan! Kayserispor maçında sistem değişiyor

Milliyet'te yer alan habere göre stoperde Serdar Aziz'in yeri yine garanti olacak. Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağı da netleşmeye başladı.

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Fenerbahçe sil baştan! Kayserispor maçında sistem değişiyor

Sezon boyunca stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson artık burada düşünülmüyor.

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Fenerbahçe sil baştan! Kayserispor maçında sistem değişiyor

Son hazırlık maçında Simon Falette ve Luiz Gustavo denendi. Falette gerçek bir stoper olsa da Gustavo daha başarılı bir görüntü çizdi.

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