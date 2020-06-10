10 Haziran 2020, Çarşamba

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Emre Belözoğlu'ndan flaş Tahir Karapınar itirafı!

Yeni sezon için 3 aydır teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan 8 maçta takımın başında Tahir Karapınar'ın görev yapacağını duyurdu. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, yeni sezonda altyapı koordinatörlüğü görevine başlayacak olan Karapınar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 11:15
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Tahir Karapınar itirafı!

Fenerbahçe'de kalan 8 haftalık lig maratonunda takımın başında olacak Tahir Karapınar, ligin tamamlanmasının ardından altyapı koordinatörlüğü görevini sürdürecek... Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Karapınar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Emre Belözoğlu'ndan flaş Tahir Karapınar itirafı!

Hürriyet'e verdiği röportajda konuşan Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ile ilgili olarak, "Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum" dedi.

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Emre Belözoğlu'ndan flaş Tahir Karapınar itirafı!

"GÜZEL İŞLER YAPACAK"
Belözoğlu ayrıca, "Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca'yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir. Ben de herkes gibi Tahir Hocamı çok sever ve sayarım" şeklinde konuştu.

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Emre Belözoğlu'ndan flaş Tahir Karapınar itirafı!

Karapınar'ın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren kaptan, "Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla Tahir Hoca çok güzel işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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Emre Belözoğlu'ndan flaş Tahir Karapınar itirafı!

Belözoğlu son olarak şunları söyledi: "Milli takım, Ege-Akdeniz bölge oyuncu tarama havuzunun da çok geniş olması ayrı bir avantaj. Seneye düşünülen bir hamleydi.

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