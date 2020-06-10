Emre Belözoğlu'ndan flaş Tahir Karapınar itirafı!

"GÜZEL İŞLER YAPACAK"

Belözoğlu ayrıca, "Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca'yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir. Ben de herkes gibi Tahir Hocamı çok sever ve sayarım" şeklinde konuştu.