29 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de Marega operasyonu! İşte Porto'nun istediği bonservis

Forvet hattına ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 2021 yılında sözleşmesi bitecek Marega'yı listesine aldı. 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Porto'nun istediği bonservis de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 01:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 06:03
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Fenerbahçe'de Marega operasyonu! İşte Porto'nun istediği bonservis

Yaz döneminde transfer şampiyonu olan Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminde de bu unvanı kimseye kaptırmaya niyeti yok.

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Fenerbahçe'de Marega operasyonu! İşte Porto'nun istediği bonservis

Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mali'li forvet oyuncusu Moussa Marega ile haziran ayı için görüşen sarı-lacivertli kurmaylar Osayi transferinde olduğu gibi operasyonu erkene almak istedi.

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Fenerbahçe'de Marega operasyonu! İşte Porto'nun istediği bonservis

Porto kulübü ile masaya oturan Fenerbahçe hiç de beklemediği bir fiyatla karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de Marega operasyonu! İşte Porto'nun istediği bonservis

Takvim'in haberine göre; Portekiz kulübü, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Marega için 5 milyon Euro bonservis talep etti. Fenerli yöneticiler bu isteği kabul etmedi.

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Fenerbahçe'de Marega operasyonu! İşte Porto'nun istediği bonservis

Ancak gelen son bilgilere göre taraflar görüşmeleri kesmedi ve makul bir rakama gelinmesi durumunda Marega'nın imzasının erkene alınabilecek.

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