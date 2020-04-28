28 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'den stopere çifte bomba! Transfer...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu planlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu sezon stoper mevkisinde sıkıntı çekerken, transferde önceliği bu mevkiye vermesi bekleniyor. Bu kapsamda Sarı Kanarya'nın gündemine 2 flaş isim geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:34
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Fenerbahçe'den stopere çifte bomba! Transfer...

Corona virüsü salgını sebebiyle liglere ara verilmiş ve bu dönemde Fenerbahçe, mali anlamda zor günlerden geçiyor.

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Fenerbahçe'den stopere çifte bomba! Transfer...

Salgın sebebiyle maç günü gelirleri, yayın gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen sarı-lacivertliler, bu sezon sergilediği performansla taraftarlarını hüsrana uğratmıştı.

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Fenerbahçe'den stopere çifte bomba! Transfer...

Cemil Usta Sezonu'nda 26 haftalık kısım bitirilirken, Sarı Kanarya 40 puanla 7. sırada yer aldı. Hal böyleyken liglere verilen arada da yönetim, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'den stopere çifte bomba! Transfer...

Bu sezon özellikle stoper mevkisinde sıkıntı çeken Fenerbahçe'de, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz uzun süreli sakatlanmış, Zanka beklenilen performansı gösterememiş ve Adil Rami ise istenilen seviyeye gelememişti.

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Fenerbahçe'den stopere çifte bomba! Transfer...

Dönemin teknik direktörü Ersun Yanal da, bu bölgede Jailson'u oynatmış, Brezilyalı futbolcu yaptığı bireysel hatalarla birçok puanın kaybedilmesine sebep olmuştu.

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