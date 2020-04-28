28 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'den çılgın corona virüsü projesi!
Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan ve sezon sona ermesiyle birlikte radikal kararlar almaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından pandemiyi en az kayıpla atlamanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın, Covid-19 salgını sonrası yaşanan maddi zorluğun üstesinden gelmek için planladığı proje de ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
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