28 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çılgın corona virüsü projesi!

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan ve sezon sona ermesiyle birlikte radikal kararlar almaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından pandemiyi en az kayıpla atlamanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın, Covid-19 salgını sonrası yaşanan maddi zorluğun üstesinden gelmek için planladığı proje de ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:44
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Fenerbahçe'den çılgın corona virüsü projesi!

Sadece genç takımların kullanacağı binanın yapımında son aşamaya gelen sarı lacivertliler, altyapı ile A takım arasındaki koordinasyonu sağlamak için yeni bir departman kuracak.

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Fenerbahçe'den çılgın corona virüsü projesi!

Bu birimin başına Mustafa Kaplan, Yalçın Koşukavak ve Hüseyin Eroğlu'ndan birinin getirilmesi planlanıyor.

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Fenerbahçe'den çılgın corona virüsü projesi!

Yıllardır öz kaynaklarından A takıma oyuncu çıkaramayan, Merih Demiral gibi yetiştirdiği özel yetenekleri de başka kulüplere kaptıran Fenerbahçe'de, devrim niteliğinde altyapı hamleleri geliyor.

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Fenerbahçe'den çılgın corona virüsü projesi!

Sarı-lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin bir bölümüne, altyapı takımları için yaptırdığı bina önümüzdeki temmuz ayında hizmete açılacak.

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Fenerbahçe'den çılgın corona virüsü projesi!

5 yıldızlı otel konforuna sahip tesiste genç futbolcuların boş zamanlarını kaliteli biçimde değerlendirmeleri için kütüphane, hobi odaları, fitness salonu, yemek salonu ve odalar bulunuyor.

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