06 Ocak 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de takımın dinamosu Enner Valencia! Forma giymediği maçlarda...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Enner Valencia, takımın dinamosu oldu. Sarı-lacivertli takım, geride kalan 16 haftada 4 mağlubiyet alırken, bunların 3'ü Ekvadorlu yıldızın forma giymediği maçlarda oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 06.01.2021 00:56 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 06:05
ABONE OL
  • 1
  • 7
Fenerbahçe'de takımın dinamosu Enner Valencia! Forma giymediği maçlarda...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'la ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan dilimde 1 kez BAY olan ve 15 maça çıkan sarı-lacivertlilerde Valencia'nın imza attığı rakamlar dikkat çekti. Ekvadorlu yıldız adeta Fenerbahçe'nin dinamosu gibi çalıştı. Kanarya, Valencia'nın forma giydiği 10 maçta sadece 1 kez yenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Fenerbahçe'de takımın dinamosu Enner Valencia! Forma giymediği maçlarda...

Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesinde 3 farklı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertlilerin zorlanmadığı mücadelede sakatlıktan dönen Enner Valencia, takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

  • 3
  • 7
Fenerbahçe'de takımın dinamosu Enner Valencia! Forma giymediği maçlarda...

31 yaşındaki futbolcu, bir hücum oyuncusu olmasına rağmen takım oyununa yaptığı katkıyla Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı.

  • 4
  • 7
Fenerbahçe'de takımın dinamosu Enner Valencia! Forma giymediği maçlarda...

Enner Valencia'nın sahada oluşu, Fenerbahçe'nin puan ortalamasını hayli yükseltti. Ekvadorlu oyuncunun forma giydiği 10 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde edildi.

  • 5
  • 7
Fenerbahçe'de takımın dinamosu Enner Valencia! Forma giymediği maçlarda...

Tecrübeli oyuncunun sahada olmadığı 5 lig maçında ise 3 mağlubiyet alındı. Valencia ile oynanan maçlarda puan ortalaması 2.3 olurken, Valencia'sız mücadelelerde 1.2'de kaldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör