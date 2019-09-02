02 Eylül 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'den son gün golcü takviyesi!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de son gün bombası 9 numara... Son dakika transfer haberine göre, Allahyar'ı kiralamayı uman sarı lacivertli yönetim Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç transferleri sonrası bir bomba daha patlatıyor. Fransızların duyurduğu transferdeki son dakika gelişmeleri ve Fenerbahçe'de yaşanan sıcak saatlerin ayrıntıları şöyle;

Giriş Tarihi: 02.09.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 16:18
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Fenerbahçe'den son gün golcü takviyesi!

Bu sezon transfer döneminde yepyeni bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirmişti.

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Fenerbahçe'den son gün golcü takviyesi!

Kanarya, son 4 haftada alınan 4 galibiyetle sezonu altıncı sırada tamamlamıştı.

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Fenerbahçe'den son gün golcü takviyesi!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan ve çalışmalarını bu doğrultuda yapan sarı lacivertliler transferde durmuyor...

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Fenerbahçe'den son gün golcü takviyesi!

Kanarya'da hücuma bir takviye daha geliyor...

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Fenerbahçe'den son gün golcü takviyesi!

Werder Bremen'den Max Kruse ilk açıklanan transferlerden biriydi. Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için Galatasaray ile uzun süren rekabette kazanan Fenerbahçe olmuştu. Kosovalı forveti kadrosuna katan Fenerbahçe, İran'dan Allahyar Sayyadmanesh'i de transfer etti.

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