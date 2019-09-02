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Fenerbahçe'den son gün golcü takviyesi!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de son gün bombası 9 numara... Son dakika transfer haberine göre, Allahyar'ı kiralamayı uman sarı lacivertli yönetim Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç transferleri sonrası bir bomba daha patlatıyor. Fransızların duyurduğu transferdeki son dakika gelişmeleri ve Fenerbahçe'de yaşanan sıcak saatlerin ayrıntıları şöyle;
Giriş Tarihi: 02.09.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 16:18
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