19 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de paralar kulübeye gömüldü!

Fenerbahçe'de yılda toplam 12 milyon 25 bin Euro kazanan 8 futbolcunun skora katkısı 1 gol ve 1 asistte kaldı. Bu 1 gol ve 1 asistlik katkıyı yapan oyuncu da devre arasında Inter'in yolunu tutan Moses'dan geldi.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 02:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 06:34
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'de paralar kulübeye gömüldü!

Süper Lig'in başında Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Damien Comolli, birçok yıldız ismi sarı-lacivertli takıma kazandırmıştı. Yapılan transferlerin ardından kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de hedef sezon sonu şampiyonluktu. Fakat Kanarya'da yapılan transferler bir türlü beklenen performans seviyesine gelemedi.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'de paralar kulübeye gömüldü!

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde bulunan isimler ise tam bir hayal kırıklığı oldu. F.Bahçe'de yılda toplam 12 milyon 25 bin Euro kazanan 8 yedek futbolcunun skora katkısı 1 gol ve 1 asistte kaldı. Bu 1 gol ve 1 asistlik katkıyı yapan oyuncu da devre arasında Inter'in yolunu tutan Moses'dan geldi. Fenerbahçe bu sezon ligde az süre alan 8 futbolcu için 12 milyon 25 bin Euro garanti ödeyecek. Bu 8 futbolcu şimdiye kadar ligde sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı yapabildi.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'de paralar kulübeye gömüldü!

ALPER SEZONU KAPATTI

Bu oyuncular arasında 2. yarıda esame listesinde adı olmayan Alper Potuk sezonun kalanında oynamayacak. Aynı şekilde Mehmet Ekici de ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'de paralar kulübeye gömüldü!

RAMI HALA HAZIR DEĞİL

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Rami yılda 2 milyon Euro kazanacak olmasına karşın ligde sadece 1 maçta 45 dakika forma giyebildi. Yeni transfer Falette'nin ise ligde siftahı yok.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'de paralar kulübeye gömüldü!

TOLGAY 31 DAKİKA SÜRE ALDI

Yılda 2.2 milyon Euro alan Tolgay ise 7 maçta 31 dakika oynadı. Hiç 11'de yer alamadı. Zajc ise 85 dakika süre aldı. Bu 8 isimden gelen 1 gol, 1 asistlik katkı ise Inter'e giden Victor Moses'a aitti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör