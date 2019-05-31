31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de şok gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun transfer rapruo doğrultusunda takıma dahil edilen ancak bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulaman Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Forma şansı bulamamaktan yakınan genç futbolcu, teknik heyetin' Fiziğin yetersiz olduğu için forma şansı bulamıyorsun' gerekçesine şok bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 09:55
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev gelmesiyle bir gençlik hamlesi başlamıştı.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Bu çerçevede birçok genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı gibi Ferdi Kadıoğlu da gelecek vaat eden isimler arasında transfer edilmişti.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Dönemin teknik direktörü Phillip Cocu'nun ısrarla istediği Ferdi için kulübü NEC Nijmegen'e 1.4 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Genç futbolcu büyük ümitlerle gelse de ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Bu sezon tek bir lig maçında bile süre alamayan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli yetkililerle değerlendirme yaptı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör