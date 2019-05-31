Fenerbahçe'de şok gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun transfer rapruo doğrultusunda takıma dahil edilen ancak bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulaman Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Forma şansı bulamamaktan yakınan genç futbolcu, teknik heyetin' Fiziğin yetersiz olduğu için forma şansı bulamıyorsun' gerekçesine şok bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





