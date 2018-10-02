    02 Ekim 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'den Phillip Cocu açıklaması!

    Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Spartak Trnava maçı ve teknik direktör Phillip Cocu hakkında açıklama yaptı.

    Giriş Tarihi: 02.10.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:40
    • 1
    • 14
    Fenerbahçe'den Phillip Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeden Phillip Cocu açıklaması!

    Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Hollandalı hoca Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanacak maçta takımın başında sahada yer alacak.

    • 2
    • 14
    Fenerbahçe'den Phillip Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeden Phillip Cocu açıklaması!

    Fenerbahçe Kulübü'nün remi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe Günü, saat 19:55'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

    • 3
    • 14
    Fenerbahçe'den Phillip Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeden Phillip Cocu açıklaması!

    Teknik Direktörümüz Phillip Cocu ve futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım, 3 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyecek. 18:00'da ise takımımız stadımızda antrenmana çıkacak.

    • 4
    • 14
    Fenerbahçe'den Phillip Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeden Phillip Cocu açıklaması!

    Spartak Trnava'nın basın toplantısı ise saat 19:30'da düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da stadımızda saat 20:00'da başlayacak.

    • 5
    • 14
    Fenerbahçe'den Phillip Cocu açıklaması!
    Fenerbahçeden Phillip Cocu açıklaması!

    Her iki takımın antrenmanının da ilk 15 dakikası basına açık olacak." ifadeleri kullanıldı.

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör