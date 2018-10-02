Fenerbahçeden Phillip Cocu açıklaması!

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Fenerbahçe'den Phillip Cocu açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Spartak Trnava maçı ve teknik direktör Phillip Cocu hakkında açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 02.10.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:40
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