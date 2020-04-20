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Fenerbahçe'de Mauricio Isla KYK yurdunda karantinaya girdi!

Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Mauricio Isla, geçtiğimiz günlerde Şili'de düzenlenmesi planlanan bir dans yarışmasına giden ancak yarışmanın iptal olmasıyla birlikte Türkiye'ye geri dönen ve çocuğuyla birlikte karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için kaldıkları KYK yurduna giderek ailesiyle birlikte karantinaya girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 23:57
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Fenerbahçe'de Mauricio Isla KYK yurdunda karantinaya girdi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'de yayınlanan "Bir rüya için dans etmek" adlı yarışmaya katılmak için geçtiğimiz haftalarda çocuğuyla birlikte Şili'ye gitmişti.

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla KYK yurdunda karantinaya girdi!

Corona virüsü salgını nedeniyle yarışmanın iptal olmasının ardından Caldirola, tekrardan Türkiye'ye döndü.

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla KYK yurdunda karantinaya girdi!

Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla'dan flaş bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla KYK yurdunda karantinaya girdi!

Eşi ve çocuğunu yalnız bırakmak istemeyen Isla'nın, ailesiyle birlikte kendini yurtta karantinaya aldığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Mauricio Isla KYK yurdunda karantinaya girdi!

İzin alınarak yurttaki karantina odasına giden Şilili yıldız, çalışmalarına da buradan devam ediyor.

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