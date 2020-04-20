Fenerbahçe'de Mauricio Isla KYK yurdunda karantinaya girdi!

Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Mauricio Isla, geçtiğimiz günlerde Şili'de düzenlenmesi planlanan bir dans yarışmasına giden ancak yarışmanın iptal olmasıyla birlikte Türkiye'ye geri dönen ve çocuğuyla birlikte karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için kaldıkları KYK yurduna giderek ailesiyle birlikte karantinaya girdi. İşte detaylar...