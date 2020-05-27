Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi geri dönüyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertliler, bir unutulmaz futbolcusunu daha takıma kazandırmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 02:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 06:35 ABONE OL