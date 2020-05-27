27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi geri dönüyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertliler, bir unutulmaz futbolcusunu daha takıma kazandırmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 02:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 06:35
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Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi geri dönüyor!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi geri dönüyor!

Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik ekibe ilk takviye gerçekleştirildi.

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Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi geri dönüyor!

Kanarya, 2003-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

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Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi geri dönüyor!

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından Tuncay Şanlı'nın da teknik ekibe dahil edileceği belirtildi.

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Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi geri dönüyor!

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte 4 eski oyuncunun yeni sezonda yeni teknik direktör ile birlikte çalışmaları planlanıyor.

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