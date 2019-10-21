21 Ekim 2019, Pazartesi

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Usta yorumcudan olay sözler! "Emre golden önce faul yaptı"

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, iki haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Sarı-lacivertlilerin Muriç'in ayağından bulduğu ikinci golün öncesinde ise Emre Belözoğlu'nun yaptığı hareketin faul olup olmadığı tartışma konusu olmuştu. Türk spor basınının usta yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, ünlü yorumcu ikinci golden önce Emre Belözoğlu'nun faul yaptığını savundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:26
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Usta yorumcudan olay sözler! Emre golden önce faul yaptı

Öncesi ve sonrası | Reha Kapsal

Sarı-lacivertlilerin bu sezon geçen seneye göre en temel farkı, işler biraz kötü gittiğinde saha içinde olumlu anlamda reaksiyon veren görüntülerinin olması.

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Usta yorumcudan olay sözler! Emre golden önce faul yaptı

Bunu, oyun ve üretkenlik anlamında çok iyi bir şekilde yapmasa da mücadele anlamında en üst seviyede ortaya koyuyorlar.

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Usta yorumcudan olay sözler! Emre golden önce faul yaptı

Denizli deplasmanında da 4 merkez orta saha oyuncusuyla yer alan F.Bahçe, orta sahada dikine hızlı topu taşıyabilen oyuncu eksikliğini (zaman zaman Ozan yapsa da) ciddi anlamda bu eksikliği hissetti.

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Usta yorumcudan olay sözler! Emre golden önce faul yaptı

Rodrigues'in de sakatlıktan döndüğü ilk maçta, maç temposunun yeterli seviyede olmayışından, F.Bahçe'nin rakip yarı alandaki gol pozisyonu üretiminde kısır bir görüntü vermesine neden oldu.

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Usta yorumcudan olay sözler! Emre golden önce faul yaptı

Tolga'nın hücumda sağ çizgide oynamasının en büyük esprisi, ikinci santrfor gibi rakip ceza sahası içine çok akıllıca girip, pozisyon alması.

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