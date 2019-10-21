Usta yorumcudan olay sözler! "Emre golden önce faul yaptı"

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, iki haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Sarı-lacivertlilerin Muriç'in ayağından bulduğu ikinci golün öncesinde ise Emre Belözoğlu'nun yaptığı hareketin faul olup olmadığı tartışma konusu olmuştu. Türk spor basınının usta yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, ünlü yorumcu ikinci golden önce Emre Belözoğlu'nun faul yaptığını savundu. İşte o yazılar...