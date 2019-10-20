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Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i belirlerken sürpriz bir tercih yaptı. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 18:06
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