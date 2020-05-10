10 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den Juranovic hamlesi! Bjelica ile birlikte gelecek

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de takımın başına Nenad Bjelica'nın getirilmesi beklenirken, transfer listesini şimdiden hazırlamaya başlayan Hırvat teknik adamın eski öğrencisi Josip Juranovic'i de kadroya görmek istediği öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 09:48
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Fenerbahçe'den Juranovic hamlesi! Bjelica ile birlikte gelecek

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin başına geçmeye en yakın isim olan Nenad Bjelica ile ilgili Hırvatistan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'den Juranovic hamlesi! Bjelica ile birlikte gelecek

Takvim'in haberine göre genç hoca, sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşme imzalaması durumunda yakından tanıdığı bir isim olan Josip Juranovic'i transfer etmek istiyor.

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Fenerbahçe'den Juranovic hamlesi! Bjelica ile birlikte gelecek

Hırvat ekibi Hajduk Split'in kaptanı olan 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçe'den Juranovic hamlesi! Bjelica ile birlikte gelecek

5 sezondur aynı takımın formasını terleten Juranovic bu sezon 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe'den Juranovic hamlesi! Bjelica ile birlikte gelecek

Çok yönlü bir futbolcu olan genç yıldız, gerektiğinde orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Fiyatı 3 milyon Euro olan Juranovic'le Alman ve İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

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