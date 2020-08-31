31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi depremi! Yönetimden flaş talep

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de Vedat Muriqi... Geride bıraktığımız sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kosovalı golcü için Lazio ile transfer görüşmeleri sürerken, yapılan görüşmeler esnasında yönetim ve Muriqi arasında bir kriz yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 18:17
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi depremi! Yönetimden flaş talep

Lazio'ya transferi konuşulan Vedat Muriqi ile Fenerbahçe yönetimi arasında kriz çıktı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi depremi! Yönetimden flaş talep

Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis bedeli beklediği Kosovalı golcünün yönetime kırıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi depremi! Yönetimden flaş talep

Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktarırken, Muriqi konusuna açıklık getirdi.

İşte Kum'un o yazısı...

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi depremi! Yönetimden flaş talep

TFF'nin belirlediği yeni sezon harcama limitlerinde son durum nedir ?
Limit meselesinde şu an aşılmış bir nokta yok tamamen tıkanmış vaziyette bu tıkanmanın sebebi de yayıncı kuruluşla anlaşma yapılamaması.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi depremi! Yönetimden flaş talep

Pandemi sürecinden dolayı kombine satışları dahi bitti ve kulüplerin kasasına hiçbir şey girmemesi lisans yapma konusunda kulüplerin önünü tıkamış vaziyette.

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