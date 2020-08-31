Fenerbahçe'de Vedat Muriqi depremi! Yönetimden flaş talep

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de Vedat Muriqi... Geride bıraktığımız sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kosovalı golcü için Lazio ile transfer görüşmeleri sürerken, yapılan görüşmeler esnasında yönetim ve Muriqi arasında bir kriz yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...