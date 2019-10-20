20 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor'un konuğu oluyor. Lige hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra peş peşe puan kayıpları yaşayan ve son iki haftada gol dahi atamayan sarı-lacivertliler, Denizli virajını geçip galibiyet serisi başlatmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal sahaya süreceği 11'i belirlerken, sarı-lacivertlilerden Denizlispor maçı ile ilgili son dakika paylaşımı geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 11:21
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