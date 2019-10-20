20 Ekim 2019, Pazar

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Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor'un konuğu oluyor. Lige hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra peş peşe puan kayıpları yaşayan ve son iki haftada gol dahi atamayan sarı-lacivertliler, Denizli virajını geçip galibiyet serisi başlatmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal sahaya süreceği 11'i belirlerken, sarı-lacivertlilerden Denizlispor maçı ile ilgili son dakika paylaşımı geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 11:21
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Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftada Denizlispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

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Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...

Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin yaptığı iki paylaşım dikkat çekti.

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Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...

Zorlu karşılaşma öncesi dün sarı-lacivertli kulüpten yapılan maç anonsu ve kullanılan görselde Victor Moses ile kaleci Altay Bayındır kullanıldı.

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Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...

Bunun üzerine akıllara Moses'ın ilk 11'de olma ihtimali akıllara geldi.

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Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...

Ligin ilk haftasında Gaziantep'e karşı oynanan maçta oynayan ve daha sonra sakatlığı nedeniyle 2 aya yakın süre sahalardan uzak kalan Moses, yeniden kadroya döndü.

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